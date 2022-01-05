ديناصورات طولها 25 متراً جابت الأرض قبل 155 مليون سنة

المصدر: (برلين ـ د ب أ)

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حدد علماء الحفريات، أخيراً، أجناساً وأنواعاً جديدة من ديناصور «سوروبود»، من خلال عظام حفرية عثر عليها في الصين قبل نحو 30 عاماً. وقد جابت هذه الأنواع من الديناصورات الأرض خلال العصر الجوارسي المتأخر، قبل حوالي 155 مليون سنة. ويبلغ طول الحيوان المعروف علمياً باسم روماليوباكس تارمبانينسيس، 25 متراً.

وقال بول باريت، عالم الحفريات في قسم علوم الأرض بكلية لندن الجامعية وقسم علوم الأرض بمتحف التاريخ الطبيعي في لندن، في بيان: «أضافت تلك الديناصورات فقرات إضافية لأعناقها لإطالتها»، بحسب ما نقله موقع سي-نيوز.

وجرى انتشال طرف أمامي شبه كامل من روماليوباكس تارمبانينسيس، من الجزء السفلي من تشكيل كلازة في حوض توربان في إقليم شينجيانج أويغور، ذاتي الحكم بالصين. وأضاف باريت: «جرى وصف روماليوباكس تارمبانينسيس رسمياً بأنه نوع من ديناصور آخر مماثل يسمى هاديسورس ساينوجابانورم ولكن لديه عدد من السمات التي لم تظهر في أي سوروبود آخر.

على سبيل المثال، ربما كان لديه أسمن أذرع يمتلكها أي سوروبود معروف من هذا العصر». وتابع باريت: «نعتقد أن البروز الغليظ الكبير الاستثنائي في أعلى عظامه مرتبط بأطراف أمامية منحنية أكثر قوة، وبالتالي كانت الأطراف الأمامية منحنية وليس في وضعية مستقيمة».