ولادة توأم في عامين مختلفين

المصدر: (دبي - البيان)

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في حادثة طريفة، وفي الدقائق الأخيرة من عام 2021، ولدت امرأة طفلاً، ثم أنجبت آخر بعده بدقائق، وقد دخل العام الجديد.

فقد ولد التوأم بفارق 15 دقيقة فقط، ولكن في سنتين مختلفتين، وذلك عشية رأس السنة بين عامي 2021 و2022.

وولد أحد الطفلين في ولاية كاليفورنيا، قبل منتصف الليل بدقائق في نهاية عام 2021، والآخر في منتصف ليلة رأس السنة الجديدة 2022 تماماً.

وأنجبت الأم فاطمة مادريجال طفلها ألفريدو أنطونيو تروجيلو الساعة 11:45 مساء، وبعد 15 دقيقة ولدت شقيقه ألفريدو، أيلين يولاندا تروجيلو في منتصف الليل مع بداية عام 2022، وفق روسيا اليوم.

وقالت الوالدة في بيان: «إنه لأمر مجنون بالنسبة لي أن يكونا توأمين، ولهما أعياد ميلاد مختلفة، لقد تفاجأت وسعدت بوصولها في منتصف الليل».

ووصفت الدكتورة آنا أبريل أرياس، طبيبة الأسرة في المستشفى، هذه الولادة بأنها «واحدة من أكثر الولادات، التي لا تنسى في حياتي المهنية».