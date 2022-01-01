سيدة مصرية تتهم شاباً سورياً بخداعها بطريقة ماكرة

المصدر: وكالات

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اتهمت سيدة مصرية تبلغ من العمر 30 عاماً شاباً سوريا بخداعها بعدما تزوجها في شهر يوليو الماضي، لافتة إلى أن زواجها استمر نحو 3 أشهر بعقد عرفي حتى تستقر حالته المادية، ولكنه رفض إثبات الزواج.

وبحسب لموقع "القاهرة 24"، إن الشاب السوري منفصل عن زوجته السورية، لافتة إلى أن زواجها استمر نحو 3 أشهر بعقد عرفي حتى تستقر حالته المادية، ولكنه رفض إثبات الزواج.

وبحسب موقع القاهر 24، قالت السيدة أنها تعرفت على شاب سوري، واستمرت الاتصالات بينهما حتى أقنعها بزواجهما عرفياً، نظراً لظروفه المادية، وأنه لم يعد لديه القدرة على تحمل البعد عنها، وبعد محاولات كثيرة وافقت الفتاة على الزواج منه، لافتة إلى أنه أخبرها بانفصاله عن زوجته في وقت سابق لأنه لا يشعر بالراحة معها، فشعرت هي بأن الحياة ستمنحها السعادة، ولكن خاب ظنها لتفاجأ بسرقته ورقة زواجهما، والاعتداء عليها بالضرب حسب قولها.

وأكدت السيد، أنها حاولت أكثر من مرة، إنهاء الأزمة مع زوجها بشكل سلمي، دون اللجوء إلى المحكمة، وطلبت منه الزواج رسمياً، ولكنها فوجئت بعودة زوجته الأولى إليه، ثم رفضه إثبات زواجهما، وكان يسبها ويقذفها ويُشهِّر بها فشكته إلى الشرطة إلتي حررت محضراً إدارياً برقم 6041.