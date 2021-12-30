يهدي حماره ساقاً اصطناعية في "الكريسماس" لمساعدته على المشي

المصدر: البيان

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حصل حمار على أطراف اصطناعية هدية من مالكه فى الكريسماس ببريطانيا، حيث استعاد بفضلها القدرة على المشى مرة أخرى، بعد أن ظل لا يستطيع المشي لسنوات بسبب تشوه في إحدى ساقيه.

وقد صنعت الساق بواسطة مات هيوز، الذي يعمل على صنع الأطراف الاصطناعية للبشر، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال مات: "كان تومي يعاني من تشوه خلقي في ساقه الأمامية اليمنى، لذلك ظل طوال حياته لا يستطيع السير ولكن الحمار الصغير حصل مؤخراً على هدية رائعة في عيد الميلاد هذا العام وهو الآن يحب الحياة تمامًا بسببها".

وتابع مات: "اتصل بي مالك الحمار، ولقد أثار اهتمامي كمحب للحيوانات، عندما سألني عما إذا كان بإمكاني صنع طرف اصطناعية لهذا الحمار باستخدام المعدات التي لدي للبشر".

وأكد:"بعد أن انتهينا من التصميم، تركناه يرتديها لفترة من الوقت حتى يعتاد عليها وأصبح يرتديها معظم اليوم الآن."