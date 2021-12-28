«شجرة ميلاد» من قافلة سيارات

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت إدارة شرطة المرور في مدينة كراسنويارسك بشرقي سيبيريا، قيام سائقي السيارات في ضواحي المدينة مؤخراً، بتشكيل شجرة رأس السنة التي تضمنت 465 سيارة.

وشاركت الشرطة كذلك في الفعالية المسماة بـ «الفلاش موب». ووضع رجال الشرطة سياراتهم في رأس «شجرة الصنوبر»، حيث قاموا بتشغيل المنارات الوامضة. أما بقية السيارات، فشكلت أغصان شجرة «عيد الميلاد»، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم. وقال أحد منظمي «الفلاش موب»، فاليري بياشورين، إن عدد الراغبين بالمشاركة في الفعالية، زاد كثيراً عن إمكانات ساحة اصطفاف السيارات.

وأضاف قائلاً: لو استطعنا وضع 1000 سيارة لكانت شجرة عيد الميلاد أكبر.

وأشار إلى أن فلاش موب العام الماضي، جمع 150 سيارة فقط، أنشأت شجرة رأس السنة في ظروف درجة الحرارة 32 درجة مئوية تحت الصفر.