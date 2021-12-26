مدن سعودية تسجل درجة التجمد.. تعرف عليها

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سجلت محافظة القريات شمال السعودية، فجر السبت، درجة حرارة (-1) مئوية، لتكون الأدنى على مستوى المملكة، وتلتها محافظة طريف بتسجيلها درجة حرارة مماثلة.

وبحسب بيانات المركز الوطني للأرصاد، بلغت درجة الحرارة في مدينة تبوك (3) مئوية، وفي حائل (5) مئوية.

وأكد المركز في تقرير له أن أجواء شتوية ماطرة ابتداءً من الثلاثاء‬ المقبل ستشهدها مكة المكرمة والباحة وعسير والرياض والقصيم والشرقية وتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل‬.

إلى ذلك رفع أهالي الشمال استعداداتهم للبرد، خصوصاً في ذروته، إذ شهدت محطات الوقود زحاماً لتعبئة الكيروسين، مع ارتفاع الطلب عليه كونه وسيلة التدفئة الأكثر انتشاراً في شمال السعودية، فيما أشعل أهالي محافظة القريات بالمنطقة الشمالية فتائل وسائل التدفئة لمجابهة موجة البرد التي داهمت مدينتهم.