السعودية .. تحذير من الشاي الملغم و"رشاش" في الذاكرة

المصدر: وكالات

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حذر الطبيب السعودي خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب من مخاطر ما وصفه بـ"الشاي الملغم"، الأمر الذي ربطه بعض المغردين بمسلسل رشاش.

وقال النمر إن موادا منشطة، مثل الأمفيتامينات، تضاف إليه، ليقدم في الحفلات وغيرها.

وتصنف المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية الأمفيتامينات تحت بند "المخدرات التخليقية" التي تنتج من تفاعلات كيميائية معقدة بين المركبات الكيميائية المختلفة.

وتشمل مجموعة الأمفيتامينات: الأمفيتامين، والديكسامفيتامين، والميثامفيتامين. وتكون على شكل مسحوق أبيض تصنع منه أقراص أو كبسولات ذات أشكال وأحجام وألوان مختلفة، كما يحضر منه محلول للحقن.

وأوضح النمر أن إعداد هذا الشاي وعرضه على الآخرين جريمة يعاقب عليها القانون، باعتبار أن الأمفيتامينات مواد مخدرة قد تؤدي إلى الوفاة.

وحظيت تغريدة النمر، الذي يحظى بمتابعة مليونية، بمئات التعليقات، كما تناقلتها وسائل إعلام محلية سعودية.

وفي أغسطس الماضي أغلقت وزارة التجارة السعودية مقهى مخالفا لنشره عبارات "شايكم ملغم يا ملاعين" على الأكواب والجدران، تأثرا بمسلسل رشاش الذي كان يعرض حينذاك على منصة شاهد.

وكان رشاش قال هذه العبارة في أحد مشاهد المسلسل الذي حظي بمتابعة واسعة ولم يخل من الانتقادات.