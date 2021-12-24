بسبب فستان الفرح.. مصرع عروس وابنة خالتها وشقيق العريس في حادث مروع

المصدر: البيان

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لقى 3 أشخاص مصرعهم، وهم عروس وشقيق العريس وابنة خالة العروس، في حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة ربع نقل بطريق "القصاصين – الزقازيق الزراعي"، أمام عزبة البغادة، بدائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية بمصر، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مسشتفى التل الكبير المركزى.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الحادث وقع نتيجة تصادم دراجة بخارية يستقلها شاب وفتاتان، بسيارة ربع نقل من الخلف محملة بخضروات، وذلك بعد أن سقط (قفص) خضار من السيارة أمام قائد الدراجة البخارية، مما أسفر عن مصرعهم في الحال، وتم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة مسشتفى التل الكبير المركزى.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الإسماعيلية، إن المتوفين، كانوا على متن دراجة بخارية في طريقهم إلى مدينة التل الكبير لحجز فستان الزفاف، الذى كان مقرر له خلال أيام، ووقع الحادث أمام عزبة البغادة في القصاصين الجديدة، والمتوفون هم، أسماء محمد ناجي، 23 عامًا وهي العروس، وابنة خالتها هاجر توفيق إبراهيم 23 عامًا، ، وشقيق العريس، محمد فتحى إبراهيم، 23 عامًا.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتحريات المباحث حول ملابسات وتفاصيل الحادث.