أبرزها "شهقة الملوخية"..تقاليد مصريّة غريبة حيّرت العالم

المصدر: البيان

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توجد في مصر عادات كثيرة، لكن بعضا منها غريب، ولا يُعرف كيف بدأت هذه العادات وفي أي عصر بدأت في الانتشار بين المصريين، وما زالت تثير حيرة ودهشة وفضول كل من يزور مصر. فيما يلي رصدا بأغربها:

1-شهقة الملوخية:

«الملوخية من غير شهقة ملهاش طعم».. تتنافس السيدات في المطبخ المصري في صوت «الشهقة» كلما كان عاليًا وله نبرة محددة كانت الملوخية ذات طعم مميز ولذيذ، ويقال عن المرأة التي لا تستطيع أن «تشهق» إنها ليست ربة منزل جيدة، ويتطلب من المرأة أن تشهق عند إضافة الثوم إلى الملوخية فتفتح فمها وتصدر صوتا فيما يشبه المفاجأة.

2- شرب العصير كامًلا:

أثناء زيارة البيوت يُطلب منك أن تشرب المشروب كامًلا، على اعتقاد أنك إذا لم تشربه كامًلا «تبوّر بنات البيت» وأنه بذلك قد لا تتزوج فتيات البيت، بل قد يصل الأمر إلى المشادة بين الضيف وأهل المنزل.

3- دفن العرسة:

عند افتتاح محل أو مطعم جديد، يطلب منك العرف أن تدفن عرسة على عتبة المحل، على اعتقاد أن ذلك سيجلب الرزق الرغيد والواسع لصاحب المحل، فيأتي صاحب المحل بـ "عرسة" ويقوم بدفنها على أعتاب المحل بين فرحة عارمة وزغاريد المدعوين للاحتفال.

4-دق الهون:

يستخدم المصريين الهون، المستخدم لطحن الثوم في الاحتفال بالمولود الجديد في «السبوع»؛ أي بعد أن موعد ولادة الطفل بأسبوع واحد.

يمثل الهون إحدى طقوس الاحتفال الرسمي في "السبوع"، ليردد مع دق الهون عبارات أساسية منها «اسمع كلام أبوك» «اسمع كلام أمك» «متسمعش كلام جدتك أم أبوك» وهكذا.

5- الدخول للمنزل بالرجل اليمنى:

في الزيارات العائلية يطلب منك أهل المنزل الدخول بـ «رجلك اليمين» على اعتبار أن ذلك يجلب السعادة والخير والازدهار وسعة الرزق لأهل البيت.

6-الغراب الأسود:

يخاف الكثير من المصريين من الغراب الأسود، يعتبرونه «جالبًا للفقر» ودليلا على التشاؤم، حتى إن البعض يستعيذ بالله من الشيطان عند رؤيته، وكأن أن هناك خبرًا محزنا أو حدثا أليمًا سيحدث.

7-الضحك الكثير:

«خير اللهم اجعله خير».. يعتقد المصريون أن الضحك الكثير نذيرا بحدث ما لا يحمد عقباه، فيرددون «اللهم اجعله خير» خوفًا من حدوث أي شيء حزين، والحقيقة أن الضحك دليل على السعادة، الفرحة العارمة، أو الانبساط في التجمعات العائلية مع قول النكات والمزاح.

8-ارتعاش العين:

ينزعج العديد من المصريين من شعور «ارتعاش العينين» ويستدلون بحدوث شيء سيئ وأمر مزعج، خاصة إذا كانت العين اليسرى، هنا نذير بالشؤم أكثر من العين اليمنى.

9- سكب القهوة:

«دلق القهوة خير» المثل الأشهر في مصر عندما يسكب فنجان القهوة أول ما يقال «أنه خير» قادم لصاحب هذا الفنجان، وهي خرافة فلا يوجد أي إثبات لذلك، وفق "المصري اليوم".

10-الحذاء المقلوب:

يتشاءم الكثيرون من الحذاء المقلوب، خاصة الأمهات اللواتي يصرخن في وجهه أولادهم في حال قلب الحذاء وتركه هكذا على اعتقاد أن ذلك جالب للجن والعفاريت.

11- الإمساك بالخشب:

الحسد مذكور في القرآن وللحفاظ والصون منه جاء بدليل من القرآن والسنة، ومع ذلك يعتقد الناس أنه بمجرد لمس أي شيء مصنوع من الخشب يمنع من الحسد، ويحافظ على زوال النعمة.