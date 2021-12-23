القمر الأحدب يتعامد على الكعبة المشرفة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعامد القمر الأحدب فجر اليوم الخميس على الكعبة المشرفة، في تمام الساعة 3:23 فجرًا أي قبل أذان الفجر بالحرم المكي بمدة ساعتين و11 دقيقة، ويُعد هذا التعامد هو الأخير لعام 2021، وشهدته مكة المكرمة خلال هذا العام لثلاث مرات.

وظاهرة التعامد تحدث عندما يبلغ ميل القمرعرض مكة المكرمة ويكون في لحظة توسطه على خط زوالها .



القمر في ذلك الوقت سيكون على ارتفاع 89.54 درجة وقرصه مضاء بنور الشمس بنسبة 87% والزاوية التي تفصله عن الشمس (الاستطالة) 137 درجة، ويبعد مسافة 398,794 كيلومترا.



وتوضح ظاهرة التعامد دقة الحسابات لحركة الأجرام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة، إضافة لذلك يمكن بهذه الظاهرة تحديد اتجاه القبلة.

وأوضحت الهيئة الفلكية بالمملكة أن تلك الظاهرة تحدث عندما يصل ميل القمر لعرض مدينة مكة المكرمة.

وكشفت الجمعية الفلكية المعتمدة بالأراضي السعودية على أنه يمكن الاعتماد على ظاهرة تعامد القمر الأحدب على الكعبة التي ستشهدها مكة المكرمة اليوم في تحديد اتجاهات القبلة، مشيرة إلى أن أمر التحديد يتم من خلال قيام الشخص الراغب في الأمر في الاتجاه القمر الأحدب مع جعله أمامه بشكل مباشر أثناء حدوث ظاهرة التعامد، ويمكن الاستفادة من تلك الظاهرة في الكثير من الدول باستثناء المدن القريبة من مكة المكرمة مثل مدينة جدة.

كما يمكن اللجوء إلى التقنيات الحديثة للتأكد من أمر القبلة، ولعل أبرز الأجهزة التقنية المستخدمة هو جهاز الثيودوليت الذي يمكن من خلال قياس الزوايا الصغيرة، هذا بجانب قياس الزاوية الناتجة عن تقاطع سطح عمودي ثابت مع واحد أخر يمر في الأجسام السماوية، كما تمت الإشارة إلى أن ميل القمر خلال حركته الشهرية حول مركز الأرض تقل أو تزيد بمقدار خمس درجات.