رئيس الوزراء الأردني يتكفل بإيواء طفلة كفيفة قضت عائلتها حرقاً

المصدر: البيان

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أكدت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة وجه بإيواء الطفلة الكفيفة التي قضت عائلتها حرقاً صباح يوم أمس الإثنين، وأوعز إلى وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح بإلحاق الطفلة في إحدى المراكز التابعة للوزارة وتقديم كامل العناية والرعاية لها.

وأشارت الوزارة في بيان أصدرته إلى أنه وبعد توجيهات رئيس الوزراء ومتابعة الحالة وإجراء الدراسة الاجتماعية، تبين أن لدى الطفلة عائلة (جدتها من أمها وابن عم أبيها) حيث طلبا احتضان الطفلة في منزلهما، وعدم رغبتهما إلحاق الطفلة في مؤسسة الحسين الاجتماعية، وأنه وفقا للمصلحة الفضلى للطفلة تم الموافقة على بقاء الطفلة في كنف جدتها.

وأكدت الوزارة في بيانها أنها ستقوم بالتعاون مع وزارة الصحة وكافة الجهات المختصة بتقديم كامل الرعاية والعناية الصحية والجسدية للطفلة التي تعاني مشاكل في الإبصار.

وكان قد لقي أربعة أفراد من الجنسية الباكستانية حتفهم، صباح يوم أمس الاثنين، بحريق شب في خيمة بمنطقة الكرامة غربي محافظة البلقاء، وفق ما ذكر مصدر مطلع.

والمتوفون هم رجل وزوجته وطفليهما.