ضريح الإمبراطور الصيني «وين» ليس في «فم العنقاء»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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كان الاعتقاد الراسخ في الصين أن الامبراطور وين من سلالة هان الصينية الحاكمة، مدفون في جبل «فنغ هوانغ شوي» أو «فم العنقاء»، خارج مدينة شيان في شمال غرب الصين.

ولكن تبين الآن أن قبر الحاكم الخامس لسلالة هان، التي حكمت خلال 206ق.م - 220 ميلادي، يقع على بعد عدة كيلو مترات بعيداً في الوادي، وذلك حسب علماء مختصين.

وذكر موقع صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن مسؤولين في سلالة تشينغ (1636 - 1912) وقعوا في الخطأ نفسه، وأقاموا نصباً تذكارياً للضريح باعتباره مثواه الأخير، ثم في عام 2017، اكتُشف القبر الصحيح بطول 70 متراً وعمق 30 متراً. وكان مثل هرم على الطراز الصيني، وعلى مر السنين اختفى شكله، وما أقنع الفريق بأنه مكان دفن وين الأخير، حجم القبر ونمطه ثم القطع الأثرية بداخله، التي تضم أختاماً رسمية وتماثيل فريدة.

وأفاد الباحث في أكاديمية شانغسي لعلم الآثار، ما يونغينغ: «بعد التحقق من الأدب القديم، يمكننا الاستنتاج أن مجموعة القبور في قرية جانغ هي ضريح الامبراطور وين». وعلى الأثر بدأ علماء الآثار افتراض أن موقع الضريح خطأ لعدم وجد آثار لأعمال بناء على جبل «فم العنقاء».