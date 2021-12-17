إيطاليا تستعيد 200 قطعة أثرية مسروقة

المصدر: (نيويورك ــ أ ف ب)

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استعادت إيطاليا مئتي قطعة أثرية من الولايات المتحدة تقدر قيمتها بـ 10 ملايين دولار، في أحدث عملية إعادة لأعمال فنية مسروقة ينفذها محققون أمريكيون، على ما أعلن مدعٍ عام في نيويورك.

وتشمل المسروقات إناءً خزفياً يعود إلى القرن السابع قبل الميلاد باسم «بيثوس ويوليسيس»، ووجهاً مصنوعاً من الطين يمثّل أحدى الآلهة من القرن الرابع قبل الميلاد.

وأكّد المدّعي العام في مانهاتن سيروس فانس أنّ «استعادة هذه المجموعة المبهرة من الفن القديم» تظهر «ضرورة أن يتأكّد هواة جمع الأعمال الفنية وأصحاب المعارض» من «قانونية القطع التي يشترونها».

وأشار فانس إلى أنّ 150 قطعة من بين المجموعة المسروقة مرتبطة بتحقيق أجراه مكتبه في قضية إدواردو ألماجيا، وهو تاجر تحف إيطالي كان يسكن في نيويورك قبل أن يغادر الولايات المتحدة في العام 2003.