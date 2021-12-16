مفاجأة مدوية في انتظار زوج بحث عن زوجته المختفية لمدة عامين

المصدر: وكالات

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صدم زوج هندي بعد عملية بحث دامت عامين عن زوجته المختفية بعد أن هربت مع عشيقها، فيما كان زوجها يبحث عنها وتمكن من اقتفاء أثرها إلى منطقة جايبور.



وبمجرد دخول الزوج إلى الشقة التي تقطن فيها زوجته رفقة عشيقها وابنتها قفز الحبيب من الطابق الخامس لتجنب الوقوع في يد الزوج فلقي حتفه في الحال.

ووفقا للشرطة الهندية، كان الرجل البالغ من العمر 29 عامًا على علاقة مع امرأة متزوجة، حيث يعيش الاثنان مع ابنة المرأة القاصر في شقة مستأجرة في منطقة براتاب ناجار.

تم التعرف على المتوفى على أنه محسن، وهو من مواليد ولاية أوتار براديش.

ويوم الأحد الماضي، توجه زوج المرأة إلى المنزل الذي كانت تقيم فيه مع محسن.

وعند رؤيته، أصيب محسن بالذعر وقفز من شرفة المنزل.

وقال بالفير سينغ، إن الزوجة نقلته إلى مستشفى حكومي، حيث توفي مساء الاثنين.

كان محسن والمرأة قد انتقلا إلى الشقة التي شهدت الواقعة قبل أيام قليلة، حيث كانا يعيشان في وقت سابق في منطقة أخرى.

واختفى الزوج وزوجته، فيما تبحث الشرطة عنهما، بينما تم تسليم جثة محسن لأفراد أسرته بعد تشريح الجثة أول من أمس الثلاثاء.