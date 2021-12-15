جوجل يكشف أكثر ما بحث عنه المصريون

المصدر: البيان

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في تقريره السنوي عن أكثر الموضوعات والأسماء التي بحث عنها ‏مستخدموه في مصر خلال عام 2021، كشف محرك البحث جوجل عن تصدر النادي الأهلي أكثر الكلمات بحثا بشكل عام، يليه نتيجة الثانوية العامة 2021، وتسجيل لقاح كورونا، واسم النجمة الكبيرة شريهان، وآخرها الألعاب الأولمبية الصيفية.

أما عن أكثر أسماء الشخصيات بحثاً، جاءت الفنانة بسنت شوقي في المقدمة بعد تصدرها التريند لأكثر من مرة خلال العام، وكان أهمهم وقت عقد قرانها، وجاء بعدها لاعب الأهلي المنضم حديثا بيرسي تاو، وفى المركز الثالث جاءت البلوجر دينا داش عقب حفل زفافها الذي نال قدر كبير من الإهتمام وقتها، والمركز الخامس جاء لاعب منتخب مصر عمر مرموش عقب تألقه الكبير فى مباريات تصفيات المونديال مع المنتخب.

وكذلك جاء الإعلامي وائل الإبراشي بالقائمة عقب الوعكة الصحية التي مر بها خلال العام الحالي، وابتعاده عن تقديم برنامجه لفترة كبيرة عقب إصابته بفيروس كورونا وفق اليوم السابع.

وفي فئة المسلسلات جاءت كالتالي :"نسل الاغراب.. الاختيار 2.. ملوك الجدعنة.. موسى.. لؤلؤ".. squid game.. النمر.. لعبة نيوتن.. خلي بالك من زيزي"، وفي الأفلام كانت كالتالي :" فيلم احمد نوتردام.. فيلم مش انا.. فيلم الانس والنمس.. Eternals".