"يخلف عليك الطفلة ماتت".. غضب من وزير الصحة الأردني بعد وفاة طفلة

المصدر: البيان

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هاجم النائب الأردني محمد جميل الظهراوي وزير الصحة الأردني بعد وفاة طفلة أردنية وهي تنتظر قرار نقلها من مستشفى الزرقاء الحكومي.

وتلقى النائب الظهراوي رسالة من والد طفلة خلال جلسة النواب الرقابية يوم أمس الاثنين، تفيد بوفاتها في أثناء انتظار نقلها من مستشفى الزرقاء الحكومي.

وتلى الظهراوي، رسالة والد الطفلة أمام وزير الصحة: "مساء الخير أنا ابنتي موجودة الآن في مستشفى الزرقاء الحكومي، بحاجة إلى نقل منذ أمس، يخلف عليك الطفلة توفت". وفقاً لموقع "رؤيا الإخباري".

وأضاف الظهراوي: "منذ أمس ونحن نترجى لنقلها. الله لا يخلف على كل واحد لا يقوم بعمله، والله لا يخلف على كل واحد لا ضمير لديه في عمله. تأملنا بوزير الصحة الجديد لكن تزوجنا حتى ننستر ساق الله أيام العزوبية".