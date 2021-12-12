فيديو مرعب.. نجل رجل أعمال مصري مشهور يقتل 4 طلاب بسيارته

المصدر: البيان

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انتشر خلال الساعات الماضية على المواقع الاجتماعية مقطع فيديو لحادث السير المروع، الذي تسبب فيه نجل رجل أعمال مصري شهير، وأودى بحياة 4 أشخاص بمنطقة الشيخ زايد، جنوبي القاهرة.

وشهدت منطقة الشيخ زايد، الأسبوع الجاري، حادثا مأساويا بعد أن لقي 4 طلاب مصرعهم دهسا، حين اصطدمت سيارتهم بأخرى يقودها نجل مالك سلسلة أسواق شهيرة.

ومساء الجمعة، خرج إلى العلن فيديو التقطته كاميرا مراقبة ويرصد الحادث من بدايته إلى نهايته.

وأظهر الفيديو سيارة الطلاب وهي تلف في الاتجاه المعاكس. وبعدها بلحظات، ظهرت سيارة تسير بسرعة جنونية، لتصطدمهم من الخلف، وترميهم لمسافة بعيدة.

فيديو يرصد الحادث المرعب في #مصر.. قتل 4 طلاب دفعة واحدة بسيارة نجل صاحب سلسلة محلات شهيرةhttps://t.co/9sGR1zg4Az#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pgOWJhdj09 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 12, 2021

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" إن سيارة المتسبب في الحادث من نوع "آستون مارتن"، مبرزا أن حالته الصحية مستقرة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وتبين أنه يدعى "كريم ا"، وهو نجل مالك سلسلة محلات شهيرة.

من جانبها، أعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في الحادث، وقالت في بيان لها، إنها ورد إليها بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق النزهة في الشيخ زايد أسفر عن وفاة أربعة كانوا بإحدى السيارتين متأثرين بإصاباتهم، وانصراف قائد السيارة الأخرى من محل الحادث.

وذكرت أن الشرطة عاينت موقع التصادم فتوصلت إلى أن سبب وقوعه اصطدام السيارة الأولى بالثانية من الخلف حال دوران الأخيرة، مما أدى إلى انقلابها ووفاة مستقليها، مشيرة إلى أنها انتقلت لمناظرة جثامين المتوفين فتبينت ما بهم من إصابات، وانتقلت إلى موقع الحادث فعاينته وتحفظت على آثار حطام به لفحصها، كما عاينت السيارتين وتبينت ما بكل منهما من تلفيات.

وسألت النيابة العامة ذوي المتوفين، وشاهدين على الواقعة، واستعلمت عن مكان تواجد قائد السيارة فتبينت تواجده بأحد المستشفيات، فانتقلت وسألت الطبيب المشرف على حالته فقرَّر خضوعه لعملية جراحية وعدم إمكانية استجوابه.

وقررت النيابة أخذ عينات دم وبول من المتهم وإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعي وقوفًا على مدى تعاطيه مخدِّرًا أو مسكرًا أثناء الحادث، وعرضه فور إمكانية استجوابه، وجارٍ استكمال التحقيقات.