الثلوج تهدد وجود أكبر قط بري

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتهدد خطر الانقراض "نمر آمور" الذي يعد أكبر قط بري على كوكب الأرض، بسبب الثلوج الكثيرة التي تسقط على أقصى شرق روسيا.

وقال الصندوق العالمي للطبيعة، اليوم الأحد، إنه بسبب الثلوج غير الاعتيادية، يصعب على النمور والحيوانات البرية الأخرى مثل الدببة والخنازير البرية العثور على الطعام.

وأضاف الصندوق أن "حجم الثلوج" أصبح خطيراً بصورة مميتة. ويتعين أن تساعد التغذية في الشتاء لذوات الحوافر في تخفيف خطورة الوضع.

يشار إلى أنه مع بداية موسم الشتاء، سقطت ثلوج بسمك 50 إلى 80 سنتميتراً عن الارتفاعات المنخفضة، في حين بلغ السمك على الثلوج أكثر من متر. ولا تستطيع الكثير من الحيوانات الحفر عبر هذه الطبقة الكثيفة من الثلوج.

وقال ماركسو رادي، مسؤول شؤون روسيا ومدير مشروع في الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا: "من يقومون بالصيد الجائر استغلوا الوضع الطارئ وبدؤوا في أعمال الصيد".

وأفاد الصندوق العالمي للطبيعة أن النمور يجب أن تأكل نحو 10 كيلوغرامات من اللحم يومياً.

ويقدر عدد نمور آمور في روسيا، التي تخضع للحماية المشددة ويهددها الصيادون الجائرون، بنحو 540 نمراً. وتعيش بصورة أساسية في منطقة آمور في أقصى شرق روسيا، غير بعيد عن ساحل المحيط الهادي.