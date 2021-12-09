دافع عن امرأة.. فقتله زوجها

المصدر: البيان

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دفع شاب مصري حياته ثمناً لشهامته حينما أبصر سيدة وعجوزا تعتدي عليهما 3 سيدات في شارعه بمنطقة المرج، فأخرج السيدة ووالد زوجها من محنتهما وفض المشاجرة لكنه بالأخير دفع حياته ثمنا لشهامته.

وفي التفاصيل وفقا لموقع مصراوي، فقد ظن زوج السيدة أن المجني عليه له يد في الشجار ولم يتفهم أنه كان حاجزًا بين زوجته والسيدات الأخريات، فاصطحب عدداً من رفاقه وضرب المجني عليه حتى الموت بـ7 طعنات وأصاب شقيقه بجرح خطير في رأسه.

القتيل قبل الواقعة التي جرت أحداثها الجمعة قبل الماضية، عاتب زوجة القاتل على إشعالها القمامة في الشارع لما تخلفه من دخان يؤذي والديه، فكان ردها بعدم التدخل وتركها تفعل ما تريد، سكت المجني عليه ورفض الحديث معها حينها.

في اليوم التالي جرت نفس الأحداث مع سيدات أخريات وطالبن السيدة بالإيقاف عن إشعال النار، لكن هذه المرة لم تسلم فقد انهلن عليها بالضرب حتى جاء المجني عليه وفض الاشتباك.

تشاجر المجني عليه الذي يعمل موظفًا حكوميا مع المرأة لأول مرة جعل زوجها يظن أن للرجل يدا فيما جرى لها، فأفضى روحه في عراك بالأسلحة البيضاء.