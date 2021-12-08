مصر تعلن تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات في هذه المحافظة

المصدر: البيان

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قرر هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء 8 ديسمبر، وتأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي، في جميع مدارس المحافظة إلى يوم الأحد المقبل.

وبحسب صحيفة الأهرام فقد جاء قرار المحافظ بناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن تسود المحافظة حالة من عدم استقرار الطقس، يصاحبها رياح محملة بالأتربة، مع انخفاض فى درجات الحرارة.

ويسرى قرار المحافظ على المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية، فى جميع مراكز المحافظة.

ويشمل القرار الطلاب والمعلمين على أن يستثنى من القرار القيادات وأطقم العمل التى يحددها مديرو المدارس.