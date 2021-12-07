فيديو .. مدير يفصل 900 موظف خلال مكالمة جماعية

المصدر: وكالات

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أقدم رئيس تنفيذي في شركة رهن عقاري أمريكية على فصل نحو 900 موظف، أي ما يعادل 15 في المئة من العاملين في شركته، خلال مكالمة جماعية عبر تطبيق "زووم".

وأثار قرار فيشال غارغ، الرئيس التنفيذي لشركة "بيتر" ذهولا شديدا وسط الموظفين وانتقادات واسعة، خصوصا لأنه يأتي قبل موسم الأعياد والعطلات مباشرة.

وقالت مجلة فوربس إنه اتهم الموظفين بـ"السرقة" من زملائهم وعملائهم لأن "إنتاجيتهم ضعيفة وكانوا يعملون فقط ساعتين يوميا".

ويمكن سماع غارغ في المكالمة وهو يخبر الموظفين أنه جاء إليهم بقرار ليس جيدا ولكنه اضطر إليه حتى تنجو الشركة في الوقت الذي يتغير فيه السوق، ليفاجئهم بأنهم جميعا من المجموعة غير المحظوظة التي يتم تسريحها، وإنهاء عملها على الفور.

وقال المدير: "هذه هي المرة الثانية في مسيرتي التي أفعل فيها هذا، في المرة الأولى بكيت، لكني أقوى هذه المرة".

ويسمع في الفيديو صوت موظفة تقول: "يا إلهي، هذا أمر لا يصدق. هذا لا يمكن أن يحدث".