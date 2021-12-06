لون الحمار الوحشي.. أبيض بخطوط سوداء أم أسود بخطوط بيضاء؟

المصدر: البيان

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ينتمي الحمار الوحشي أو كما يدعى حمار الزرد Zebra إلى عائلة الخيول والحمير، ويجعله جلده المخطط بالأبيض والأسود من أكثر الحيوانات تميزاً في العالم، يعيش حمار الوحش في إفريقيا، ويوجد منه ثلاثة أصناف: حمار وحش السهول، وحمار وحش غريفس، وحمار الوحش الجبلي.وتختلف الأقوال في اللون الأساسي للحمار الوحشي هل هو أبيض بخطوط سوداء أم أسمر بخطوط بيضاء؟

ويبرز اللون الأسود والأبيض المذهل لجلد الحمار الوحشي في تناقض صارخ مع الأراضي العشبية الجافة ذات اللون البني والأخضر والأراضي العشبية الخالية من الأشجار وغابات السافانا في مناطقهم الأصلية في شرق وجنوب إفريقيا، بحسب مؤسسة الحياة البرية الأفريقية.

وهناك 3 أنواع من هذا الحيوان تعيش اليوم، وتنقسم إلى الحمار الوحشي السهلي، الحمار الوحشي الجبلي والحمار الوحشي الغريفي.

ولكل نوع من هذه الأنواع نمط مختلف من تخطيط الألوان، فبالنسبة للبعض، تكون الأجزاء الداكنة من جلدهم سوداء، في حين أن البعض الآخر ذو لون بني، وبعضها يحتوي على خطوط فقط على أجسادها ولكن ليس على أرجلها. نوع فرعي منقرض من الحمار الوحشي السهلي يسمى quagga (E. quagga quagga) كان لديه حد أدنى من الخطوط على رأسه ، ورقبته، بحسب تقرير Quagga.

وعلى الرغم من تعدد الأنواع والأنماط، فإن كل الحمير الوحشية لها نفس لون الجلد: الأسود، بحسب رأي تيم كارو، عالم البيئة السلوكي والتطوري وعالم الأحياء في جامعة كاليفورنيا. مضيفا أن هذا لا يجيب على السؤال عما إذا كان الفراء أسود مع خطوط بيضاء أو العكس. لذلك، علينا أن ننظر إلى الخلايا الصباغية للحمار الوحشي ، أو الخلايا التي تنتج الصبغة لفرائها.

وبحسب كارو، فإنه على الرغم من أن الحمر الوحشية لها جلد أسود، إلا أن عمليات النمو المختلفة تحدد لون فرائها، تمامًا مثل الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة يمكن أن يكون لديهم شعر داكن. وفي الواقع، الحمر الوحشية لها لون فاتح أكثر من الشعر الداكن - بطونها عادة ما تكون فاتحة - لذلك قد يبدو أن الحمير الوحشية بيضاء مع خطوط سوداء.

ووفق تقرير يعود لعام 2005 كان قد نشر في مجلة "Journal of Investigative Dermatology"، فإن اللون يعود إلى بصيلات مليئة بالخلايا الصباغية، وبحسب التقرير تنمو كل قطعة شعر - سواء كانت فاتحة أو داكنة - من بصيلات مليئة بالخلايا الصباغية، تنتج هذه الخلايا صبغة تحدد لون الشعر والجلد. يعرف هذا الصباغ بالميلانين وفق "سبوتنك".

ووجود الكثير من الميلانين يؤدي إلى ألوان أغمق، مثل البني الداكن أو الأسود، بينما يؤدي القليل من الميلانين إلى ألوان أفتح، مثل البندق أو الأشقر. الفراء الأسود للحمار الوحشي مليء بالميلانين، لكن الميلانين غائب من الفراء الأبيض، في جوهره، لأن البصيلات التي تشكل خطوط الشعر الأبيض قد "أوقفت" الخلايا الصبغية ، مما يعني أنها لا تنتج الصباغ.

وبحسب كارو، فإن إنتاج الميلانين من الخلايا الصباغية "يُمنع أثناء نمو الشعر الأبيض، ولكن ليس الشعر الأسود". بعبارة أخرى ، بالنسبة للحمار الوحشي، فإن الحالة الافتراضية للحيوانات هي إنتاج شعر أسود، مما يجعلها سوداء مع خطوط بيضاء.

وبحسب البحث الذي أجراه كارو وفريق من الباحثين ونشر في العالم الماضي في مجلة "Proceedings of the Royal Society B"، وجدوا أن هذا النمط الفريد من الألوان يمنع الذباب من لسع الحمار. حيث وجدوا أن ذبابة الخيول الأفريقية لاتقترب بنفس الشدة من الخيول التي تتميز بلون واحد، حيث لا تهاجم حمير الوحش على عكس الخيول الأخرى، الأمر الذي يحميها مع الأمراض التي تحملها هذه الذبابة.

ويقول العلماء إن اللون الأسود هو اللون السائد. على أي حال ، تشكل الخطوط الموجودة على جلد الحمار الوحشي نمطًا فريدًا لكل فرد ، تمامًا كما لا يوجد نمرين لهما نفس الخطوط. وتوجد خطوط حمار وحشي على الرقبة والرأس رأسياً ، وجسم الحيوان مرسوم بخطوط بزاوية ، والساقين مزينة بخطوط أفقية، ميزة مثيرة للاهتمام هي أن أشبال الحمار الوحشي تتعرف على والدتها فقط من خلال النمط الفريد للخطوط.

وتعتبر خطوط الحمار الوحشي هي نوع من الحماية: يندمج لون الحيوان بصريًا مع المحيط في الغابات و السافانا ، مما يؤدي إلى إرباك الحيوانات المفترسة، وهذا أيضًا يعتبر تمويها من ذباب الخيل وذبابة التسي تسي ، التي تتفاعل فقط مع اللون المستقطب وتدرك الحمار الوحشي ككائن غير صالح للأكل، وهو عبارة عن وميض خطوط سوداء وبيضاء.

وهناك من يرى أن خطوط الحمار الوحشي تنظم حرارة الجسم ويُعتقد أن اللون الأسود والأبيض للحمار الوحشي يمكن أن يبرد الحيوان، و الحقيقة هي أن مناطق الجسم تسخن بطرق مختلفة: الأبيض أضعف والأسود أقوىن ويتسبب الاختلاف في درجات الحرارة في دوران الأوعية الدقيقة لتيارات الهواء بالقرب من الحيوان ، مما يساعد الحمار الوحشي على العيش تحت أشعة الشمس الحارقة.

ولدى الحمار الوحشي بصر ضعيف جدًا ، لكن حاسة الشم متطورة جيدًا ، مما يسمح للحيوان بالإحساس بالخطر المحتمل على مسافة كبيرة وتحذير القطيع المحلي في الوقت المناسب.

والأصوات التي تصدرها الحمير الوحشية متنوعة للغاية. إنها تشبه نباح الكلب ، وصهيل الحصان ، وصراخ الحمار ، إلخ. كل هذا يتوقف على الموقف الذي يصرخ فيه الحمار الوحشي.

في ظل الظروف المواتية ، يصل متوسط ​​العمر المتوقع للحمار الوحشي في البرية إلى 25-30 عامًا ، في الأسر – حتى 40 عامًا.

وتختلف خطوط حمار الوحش بين صنف وآخر ضمن السلالة الواحدة، كما تختلف من فرد إلى آخر. فخطوط حمار الوحش أشبه ببصمات الأصابع عند الإنسان، ولا يملك إثنان من حمير الوحش الترتيب نفسه من الخطوط، يستفيد حمار الوحش من الخطوط البيض والسود على جسمه كوسيلة للتمويه، فالخطوط المتمايلة تجعله قادرا على الاختفاء بين الأعشاب الطويلة بدون أن يثير الانتباه، وحين تركض حمير الوحش ضمن مجموعة يصبح من الصعب على الحيوانات المفترسة أن تميز أحدها عن الآخر.