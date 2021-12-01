أبرز الراحلين في العالم عام 2021

المصدر: ا ف ب

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شهد العام 2021 رحيل الأمير فيليب وتشارلي واتس وعبد العزيز بوتفليقة. فيما يأتي موجز عن أبرز الراحلين في العالم سنة 2021.

16 يناير ــ فيل سبيكتور (81 عاما): منتج موسيقي أمريكي عمل مع مغنين وفرق عالمية أبرزها "البيتلز" وأحدث ثورة في موسيقى البوب مع ما عرف بمؤثرات "جدار الصوت"، توفي في السجن حيث كان يمضي عقوبة بتهمة القتل.

23- لاري كينغ (87 عاما): ملك المقابلات ونجم الإعلام الأمريكي المرئي والمسموع وقد أمضى أكثر من 60 عاما وراء المذياع، وأصبح برنامجه الذي استمر من 1985 إلى 2010 على محطة "سي إن إن" ممرا إلزاميا للمسؤولين السياسيين والمشاهير.

5 فبراير- كريستوفر بلامر (91 عاما): ممثل كندي شكّل فيلم "ذي ساوند أوف ميوزيك" بداية شهرته وقد حاز جائزة أوسكار عن أفضل ممثل ثانوي وجائزة "غولدن غلوب" عن "بيغينرز".

08- جان كلود كاريير (89 عاما): كاتب سيناريو فرنسي في رصيده نحو 60 سيناريو بالإضافة إلى نحو 80 كتابا وعمل إلى جانب مخرجين سينمائيين منهم لويس بونويل وميلوش فورمان.

14- كارلوس منعم (90 عاما): رئيس سابق للأرجنتين يعرف نفسه إيديولوجيا على أنه من أتباع البيرونية، وهي حركة قائمة على سياسات وإرث الرئيس السابق خوان بيرون.

22- لورنس فيرلينغيتي (101 سنة): شاعر أمريكي كان من أبرز وجوه القصيدة الأمريكية خلال القرن العشرين إلى جانب كونه ناشرا وصاحب مكتبة.

24- فيليب جاكوتيه (95 عاما): شاعر ومترجم وناقد أدبي سويسري ناطق بالفرنسية.

2 مارس- باني ويلر (73 عاما): مغن وعازف إيقاع جامايكي وهو أسطورة في موسيقى الريغي.

08- جبريل تمسير نياني (89 عاما): مفكر ومؤرخ غيني بارز.

09- جيمس لورانس ليفين (77 عاما): مدير موسيقي لأوبرا متروبوليتان في نيويورك، كان عرضة لدعاوى "تحرش" و"سلوك جنسي مسيء".

9 أبريل- الامير فيليب (99 عاما): الأمير فيليب ماونتباتن دوق إدنبره زوج الملكة إليزابيث لأكثر من 73 عاما.

09- إيرل سيمونز (50 عاما): مغني راب أمريكي يعرف بـ "دي إم أكس".

14- برنارد مادوف (82 عاما): يقف وراء أكبر عملية احتيال مالي في التاريخ بلغت قيمتها عشرات مليارات الدولارات عن 82 عاما وتوفي في سجن في نورث كارولاينا حيث كان يمضي عقوبة مدتها 150 عاما.

20- إدريس ديبي (68 عاما): رئيس تشاد منذ العام 1991 أصيب على الجبهة خلال مواجهة مع متمردين في اليوم التالي لإعادة انتخابه مرة سادسة.

24- ألبير إلباز (59 عاما): مصمم أزياء أمريكي إسرائيلي ترأس مدى 14 عاما مجموعة "لانفان" حتى 2015.

24- كريستا لودفيغ (93 عاما): مغنية أوبرا حازت وسام جوقة الشرف الفرنسية عام 2010 عن مسيرتها المهنية التي امتدت نصف عقد تقريبا.

4 يونيو- ريتشارد إرنست (87 عاما): يعتبر أحد مطوّري التصوير بالرنين المغناطيسي النووي (إم إر آي) وحائز جائزة نوبل للكيمياء عام 1991.

17- كينيث كوندا (97 عاما): ملقّب بـ"غاندي الإفريقي" لتبنيه التحرك اللاعنفي لنيل استقلال زامبيا التي ترأسها بين 1964 و1991.

30- دونالد رامسفلد (88 عاما): وزير دفاع أمريكي خلال عهد جورج دبليو بوش ومهندس الحرب في أفغانستان وغزو العراق.

7 يوليو- ديليب كومار (98 عاما): أحد أكبر نجوم العصر الذهبي للسينما الهندية.

25- هنري فيرن (102 سنة): كاتب بلجيكي مبتكر سلسلة كتب مغامرات بوب موران.

9 أغسطس- باتريشا هيتشكوك (93 عاما): الابنة الوحيدة للمخرج ألفريد هيتشكوك والممثلة البريطانية ألما ريفيل.

20- راوول كوفين (82 عاما): كاتب بلجيكي مؤلف الكتب المصورة "لي تونيك بلو".

24- حسين حبري (79 عاما): رئيس تشادي سابق (1982-1990) توفي بكوفيد في السنغال حيث سجن لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

24- تشارلي واتس (79 عاما): عازف الدرامز في فرقة "رولينغ ستونز".

29- جاك روغ (79 عاما): الرئيس البلجيكي السابق للجنة الأولمبية الدولية بين 2001 و2013.

29- لي "سكراتش" بيري (85 عاما): منتج أغنيات بوب مارلي وموسيقي جامايكي.

2سبتمبر- ميكيس ثيودوراكيس (96 عاما): ملحن موسيقى فيلم "زوربا اليوناني" ونائب يساري سابق.

06- جان بول بلموندو (88 عاما): أحد أكبر نجوم السينما الفرنسية.

11- أبيمال غوزمان (86 عاما): مطلق منظمة "الدرب المضيء" التي أعلنت الحرب الثورية في البيرو.

17- عبد العزيز بوتفليقة (84 عاما): رئيس الجزائر (1999-2019) استقال من السلطة تحت وطأة تظاهرات الحراك الجزائري والجيش.

13 أكتوبر- أغنيس تيروب (25 عاما): عثر على حاملة برونزيتين في سباق 10 آلاف متر ضمن بطولة العالم لألعاب القوى ميتة بطعنات سكين في منزلها الواقع في مركز إيتن التدريبي في غرب كينيا. وأكدت الشرطة الكينية حينها أنها بدأت البحث عن زوجها المتهم الرئيس بقتلها.

18- كولين باول (84 عاما): أول وزير خارجية أمريكي أسود خلال عهد جورج بوش.

11 نوفمبر- فريديريك دو كليرك (85 عاما): آخر رئيس أبيض لجنوب إفريقيا عجل بسقوط نظام الفصل العنصري بإطلاق سراح نيلسون مانديلا الذي تقاسم معه جائزة نوبل للسلام.

13- ويلبر سميث (88 عاما): مؤلف روايات مغامرات جنوب إفريقية مترجمة حول العالم.