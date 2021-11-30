رياضي بريطاني يمتهن التهام "الوجبات السريعة" على منصات التواصل

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

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تناول كميات خيالية من الأطعمة السريعة هو رقم قياسي لا يفكر الكثيرون في تحطيمه، إلا أن البريطاني كايل جيبسون (23 عاماً) قد امتهن تلك الهواية على منصات التواصل الاجتماعية عبر تسجيل مقاطع تثبت التهامه أطعمة بسعرات حرارية فائقة، ليحصد شعبية كبيرة على مواقع مثل "يوتيوب".

ومؤخراً، سبر جيبسون- الذي يعتبر رياضياً مواظباً ويتمرن بشكل يومي في سبيل حرق والتخلص من كتل السعرات التي يلتهمها كما الوحوش- قائمة وجبات الميلاد التي تقدمها سلسلة "ماكدونالدز"، وتحتوي على نحو 9600 سعرة حرارية، ليبتلعها كلها فيما يزيد قليلاً عن 24 دقيقة، في مقطع فيديو موثق على "يوتيوب"، نقلاً عن "ميرور" البريطانية.

وبدءاً ببرغر اللحم البقري ووصولاً إلى الدجاج المقرمش ولا ننسى وجبات التحلية وأصابع الجبن، قال جيبسون إن تناول تلك الوجبة الاحتفالية الدسمة كان "أمراً سهلاً"، وقد سبق ذلك تمرن "محترف الأكل" بشكل كبير ليتمكن من التهامها.

يذكر أن الشاب البريطاني يشتهر على منصتي "يوتيوب" و"فيسبوك" كمحترف أطعمة يبدي آرائه حول ما يتناوله خلال تحديات الأكل، كما أنه لطالما أكد بأن تلك التحديات هي فقط لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنه يمضي بقية الوقت وهو يتناول أطعمة صحية وممارسة الرياضة بصالة الألعاب الرياضية لـ 7 أيام في الأسبوع. فضلاً عن كونه محباً لرياضة الملاكمة ورفع الأثقال.