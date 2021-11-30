أكبر عملية في التاريخ لنقل 30 وحيد قرن «جواً»

المصدر: (رواندا - أ ف ب)

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نقل ثلاثون من حيوانات وحيد القرن الأبيض الجنوبي إلى رواندا من جنوب أفريقيا على ما أعلن مسؤولون في محمية أكاغيرا الوطنية في شرق رواندا، أمس، واصفين عملية النقل هذه بأنها «الأكبر من نوعها في التاريخ» لهذه الحيوانات المهددة بالانقراض.

واستلزم نقل هذه الحيوانات التي يصل وزن كل منها إلى طنين، يومين، وتم جزئياً بطائرة «بوينغ 747» في رحلة بلغت مسافتها 3400 كيلومتر.

وقال المدير الإداري لمنظمة «أفريكان باركس» غير الحكومية بيتر فيرنهيد في مؤتمر صحافي: «لقد تطلب هذا المشروع عناية فائقة وكثيراً من العمل لكي تصل الحيوانات الثلاثون سالمة وبصحة جيدة».

وأوضح المسؤول في المنظمة التي تتولى إدارة المحمية مع السلطات الرواندية أن الحيوانات أعطيت مهدئات بهدف «الحدّ من توترها».

وبلغت كلفت العملية نحو مليون دولار وشارك فيها 80 شخصاً، من بينهم أطباء بيطريون ومتخصصون في نقل الحيوانات البرية.

ويشكّل وحيد القرن الأبيض الجنوبي إحدى سلالتين فرعيتين من وحيد القرن الأبيض. وتعتبر هذه السلالة مهددة بالانقراض، إذ يقتصر عدد أفرادها على 20 ألفاً وفقاً للصندوق العالمي للطبيعة.