جريمة مروعة تهز الجزائر.. تقتل زوجة ابنها الحامل وترميها من شرفة المنزل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اهتزت ولاية خنشلة الواقعة بشمال شرق الجزائر، على وقع جريمة مروعة راحت ضحيتها سيدة حامل في شهرها الثامن على يد أم زوجها، الخميس، حسبما أفادت صحيفة "النهار".

وحسب الصحيفة الجزائرية، فإن الجانية، وهي أم زوج الضحية، أقدمت على ضرب زوجة ابنها الحامل في الشهر الثامن، والبالغة من العمر 26 سنة، بمقلات قبل رميها من شرفة المنزل.

وقد توفيت العروس التي لم يمر على زواجها سوى 8 أشهر، بالمستشفى متأثرة بجروحها البليغة.

ومن جهتها، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لفك لغز الجريمة هذه.