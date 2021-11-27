وفاة عروسين مصريين في يوم الصباحية

المصدر: البيان

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لقى عروسين مصريين مصرعهما ليلة زفافهما، بقرية أبو المعاطي دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية وذلك لاستنشاقهما غازاً من سخان المياه أثناء استحمامهما، بعد حفل زفافهما حيث اكتشفت الأسرة ذلك أثناء قيامهما بالاطمئنان عليهما في الصباحية وجرى نقلهما لمستشفى الشاملة، إلا أنه تبين وفاتهما في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وفقا لموقع صدى البلد.

وتلقت الجهات الأمنية إخطاراً من مستشفى الشاملة بشبين القناطر، باستقبال جثتي عروسين لقيا مصرعهما لاستنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه أثناء استحمامهما.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث بالمركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة العريس 22 عاما وعروسه 19 عاماً إثر استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون، المتسرب من سخان المياه أثناء استحمامهما بحمام الشقة في يوم الصباحية لليلة الزفاف.

وأقر أهل العريس أنه أثناء قيام الأسرة بالاطمئنان على المتوفيين في يوم الصباحية وبالطرق على الباب لم يستجيبا، فقاموا بكسر باب الشقة والدخول إليها، واكتشافهم وفاة المجني عليهما داخل دورة المياه حال قيامهما بالاستحمام، وحدث تسرب لغاز السخان وقيامهما باستنشاق الغاز ما أدى إلى وفاتهما.

وجرى نقل الجثتين لمستشفى الشاملة بشبين القناطر، إلى أنه تم التأكد من وفاتهما على الفور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بتشريح جثتي المتوفيين والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.