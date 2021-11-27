مصر .. العروس المقهورة تكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاة عريسها

المصدر: البيان

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كشفت عروس البدرشين في مصر تفاصيل انتحار زوجها بعد ساعات من حفل الزفاف، وقالت: «بعد ما دخلنا الشقة وقعدت على سرير غرفة النوم قال لي هدخل الحمام، وبعد فترة سمعت صوت مش طبيعي ولما فتحت باب الحمام وجدته غارقا في دمائه».

وقالت العروس في المحضر إنها لم تعرف سبب إقدام عريسها على الانتحار خاصة أنه لم يدر بيننا أي حوار بعد دخول شقة الزوجية، مضيفة فأنا مازلت أرتدي فستان الزفاف ولم ألاحظ شيئًا من مظاهر الاكتئاب أو الحزن عليه، وأكدت أنه كان طبيعيًا وقت الزفة حتى دخولهما شقة الزوجية.

وأضافت العروس: بعد دخولنا منزل الزوجية لم يتحدث معي غير كلمتين «أنا هدخل الحمام»، وعندما تأخر بشكل كبير شعرت بالقلق فطرقت الحمام وفتحت الباب فوجدته على الأرض غارقًا في دمائه فاتصلت بأسرته ليحضر الجميع ويتم نقله إلى المستشفى.

كان قسم شرطة البدرشين تلقى بلاغا من المستشفى بوصول جثة شاب 26 عاما، متوفى بجرح طعني في منطقة البطن، بعد ساعة من ليلة زفافه بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم إلى مكان المستشفى، وبسؤال والدة العريس المتوفى أكدت أنه تخلص من حياته بعد ساعة من اختلائه بعروسته في منزل الزوجية.

وكشفت التحريات أن المتوفى لم يتمكن من الدخول بزوجته فتركها في الغرفة بحجة الذهاب إلى الحمام وعند غيابه لحقت به زوجته العروس ففوجئت بسقوطه على الأرض غارقا في دمائه.

وأضافت التحريات أن العروس استغاثت بوالدة المتوفى وشقيقته واللتين قامتا بنقله لمستشفى البدرشين لمحاولة إنقاذه، إلا أنه توفي قبل وصوله، وقالت أسرة العريس إنه كان يعاني من حالة نفسية قبل زواجه وأنهم كانوا يعتقدون أن الزواج سوف يحسن من حالته النفسية.

لم تتهم أسرة العريس الزوجة أو أحدا بالتسبب في وفاته، ونفت وجود شبهة جنائية وراء وفاته، وتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لعرضها على الطب الشرعي للتأكد من سبب الوفاة.