مصر..عريس ينهي حياته بعد ساعات من زفافه

المصدر: البيان

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في واقعة مفجعة أقدم عريس من منطقة البدرشين بمصر على الانتحار بعد ساعات من دخوله شقته الزوجية بمنطقة البدرشين، وترك العروس في غرفتها وذهب إلى المطبخ وطعن نفسه بسكين ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى حيث أكدت أسرته أنه كان يعاني من حالة نفسية قبل الزواج وأنهم كانوا يعتقدون أن زواجه سوف يحسن حالته الصحية..

وتلقى قسم شرطة البدرشين بلاغا من المستشفى بوصول جثة شاب 26 سنة، توفي بجرح طعني نافذ بالبطن، بعد ساعة من ليلة زفافه، وانتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وبسؤال أسرة العريس أكدت ووالدته وشقيقته أنه تخلص من حياته عقب اختلائه بعروسته في شقة الزوجية.

وأشارت التحريات إلى أن المتوفى لم يتمكن من الدخول بزوجته فتركها في الغرفة بحجة الدخول إلى الحمام وعند غيابه لحقت به العروس ففوجئت بسقوطه على الأرض غارقا في دمائه داخل المطبخ وفق صحيفة المصري اليوم.

وأضافت التحريات أن العروس استغاثت بأهل المتوفى والذين قاموا بنقله للمستشفى لمحاولة إسعافه، إلا أنه توفي قبل وصوله إلى مستشفى البدرشين، وقالت أسرة الشاب العريس

لم تتهم أسرة العريس أحدا بالتسبب في وفاته، ونفت وجود شبهة جنائية وراء الحادث وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وعرض الجثة على الطب الشرعي للتأكد من سبب الوفاة.

وتحول الفرح من التهاني والتبريكات إلى صراخ وعويل عقب انتشار خبر وفاة العريس ليلة زفافه طعنًا بسكين عقب انتهاء مراسم الحفل ودخوله عش الزوجية