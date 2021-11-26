طفلة صينية تحرك رقبتها بطريقة غريبة.. (فيديو)

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يمتلك الأطفال مهارات متنوعة تجعل كل منهم متميزا عن الآخر في مجال ما، لكن في بعض الحالات يمتلك الطفل ميزة فريدة تجعله الأكثر تميزا بينهم.

ويبدو ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية لتلميذة صينية تقوم بحركات غريبة أثناء تحريك رقبتها بينما يقف زملاؤها بانبهار خلفها أثناء إحدى الفعاليات الفنية في المدرسة.

وتقول الصحيفة إن الفيديو يرصد ما تقوم به الطفلة أثناء الرقص، حيث تستطيع تحريك رقبتها في اتجاهات أفقية مختلفة بمرونة كبيرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الفيديو تم رصده في مدينة دونغ ينغ، التابعة لمحافظة شاندونغ الصينية يوم 18 نوفمبر الجاري.