ما لينا.. مربية نمور في الصين (فيديو)

المصدر: البيان

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تعمل ما لينا مربية النمور السيبيرية في حديقة هنغداوهيزي بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية في هذا المكان منذ 20 سنة، وهي على دراية كبيرة بعادات هذه الحيوانات الشرسة واللطيفة في نفس الوقت.

بالنسبة لـ "ما لينا"، فإن كل نمر سيبيري له شخصيته الخاصة، ورعاية شبل من أشبال هذه النمور بمثابة رعاية طفل صغير.

وتأمل ما لينا أن يتمكن النمر السيبيري من الحفاظ على شخصيته المستقلة وإتقان المزيد من المهارات والقدرات للتكيف بشكل أفضل مع البيئة الطبيعية في المستقبل والعثور على موطن حقيقي يمكنه الاستقرار فيه، وفق ما نقلت عنها صحيفة "الشعب" الصينية.