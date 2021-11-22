أنشطة ترفيهية في ليجولاند دبي بموسم الأعياد

المصدر: دبي - البيان

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مرح وتشويق وأجواء حافلة بالبهجة تزدان بها وجهات دبي المتنوعة في موسم الأعياد خلال الفترة المقبلة، حيث ستحفل تلك الوجهات بحفلات وفعاليات ثرية بألوان المرح والجمال، تلبي رغبات أبناء مختلف الثقافات وتتناغم مع الأعياد والمناسبات الخاصة بشتى الشعوب، متضمنة برامج لجميع أفراد الأسرة، إذ سيحظون بأشكال متنوعة من المتعة واللعب والتجارب الغنية التي تناسب الأعمار كافة، وتواكب مختلف الاحتياجات الترفيهية المتطورة. وفي هذا السياق، تعتزم وجهات ليغو لاند و «سكي دبي» وكذا فيستيفال سيتي وغيره الكثير من الوجهات الترفيهية البارزة في دبي، الاحتفاء بموسم الأعياد عبر باقة أنشطة وفعاليات بهيجة ثرية. وفي هذا الصدد، سيشكل «سكي دبي» للأشخاص الذين يحلمون بقضاء عيد ميلاد أبيض على الثلج، الوجهة الأساسية. كما تتوافر أجواء نوعية للعائلات داخل أرض العجائب الشتوية، ليكونوا فيها محاطين بالأشجار الساحرة والأضو اء المتلألئة والديكورات المبهرة. وسيزور سانتا كلوز/‏‏‏‏‏‏‏ بابا نويل المدينة، حيث ستتاح الفرصة أمام الزوار للقاء الرجل الأبيض وأقزامه المرحين في مغارته الخاصة وذلك في الفترة الممتدة من 1 إلى 25 ديسمبر. وتشكل فعالية «لقاء وتحية سانتا» الطريقة الأمثل للشباب والصغار، للاستمتاع بأجواء عيد الميلاد، إذ يمكنهم الحصول على حقيبة من الهدايا الاحتفالية وشوكولاته ساخنة متميزة وصورة لتجسيد هذه اللحظات الخاصة. وهذا بجانب فعالية «فطور مع سانتا».

وجهة عائلية

وسيشكّل موسم الأعياد مناسبة عائلية خاصة في دبي في ليجولاند دبي، حافلة بالتجارب الثقافية والفنية وملونة بأشكال المرح والألعاب المبهجة للأطفال، حيث سيستمتعون، خلال الفترة من 15 ديسمبر إلى 8 يناير، بمجموعة واسعة من الأنشطة المسلية، التي تجسد مفردات ثقافية متنوعة تعكس روحية دبي، ومن بين تلك التجارب التي ستتوافر للاطفال: صنع زينة ليجو، ولعبة ليجو بينغو، وتزيين الكب كيك والاستمتاع بتساقط الثلوج ومشاهدة شخصية ليجو بابا نويل خلال زياراته المفاجئة. ويتخلل هذه الأنشطة توزيع هدايا يومية وجوائز قيمة.

عد عكسي

وسيطلق ليجولاند دبي العد العكسي اليومي لعيد الميلاد من 5 إلى 25 ديسمبر في المدينة المصغرة، متيحاً لكافة العائلات في الإمارات المشاركة فيه. وستقام روزنامة ميلادية يبلغ ارتفاعها 4 أمتار وتوضع خلف أبوابها هدايا بقيمة 40 ألف درهم، وسيحظى فائز واحد صغير كل يوم بدءاً من 5 ديسمبر وحتى يوم عيد الميلاد، بفرصة فتح باب كبير واحد من الروزنامة العملاقة والفوز بجائزة ليجو مميزة. وستتاح الفرصة لجميع الزوار ل بناء مجسمات ليجو ووضع ابتكاراتها حول شجرة العيد أو مشاهدة العروض الترفيهية مثل رقصة الأقزام اليومية. كما ستحضر الشخصية المحببة للجميع «ليجو بابا نويل» يومياً لتلقي التحية على معجبيها الصغار. ذلك علاوة على فعالية «ليجو بينغو الاحتفالي» في هذا العام أيضاً، حيث ستتاح لكافة الصغار المشاركة في لعبة الحظ هذه في المدينة المصغرة. كما يمكن للأهل تسجيل أطفالهم في حصص تزيين الكب كيك الاحتفالية اليومية، ليتسنى لهم استكشاف قدراتهم في فنّ الطهو في مطعم تراس المقهى، وأخذ ما صنعوه لاحقاً إلى المنزل.