جريمة شيطانية.. قتل زوجته بأربع لدغات أفاع آخرها الكوبرا

المصدر: البيان

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في جريمة مروعة وصفها القاضي والإعلام في الهند بأنها «شيطانية»، أقدم رجل هندي على إزهاق روح شريكة حياته في 4 محاولات آخرها كان بإمساك ثعبان كوبرا ووضعها على يدها حتى يضمن موتها المحقق.

وقضت محكمة هندية في ولاية كيرالا بسجن رجل مدى الحياة عقب إدانته بقتل زوجته باستخدام ثعبان كوبرا، مستغلا انتشار ظاهرة مقتل الناس بسم الأفاعي في بلاده، وذلك بحسب ما ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية.

وتعود تفاصيل القصة، إلى بداية ارتباط الضحية بالزوج المجرم، حيث أراد أب أن يطمئن على مستقبل ابنته التي تعاني صعوبات في التعلم، فبحث لها عن رجل يصونها ويتخذها زوجة وأما لأطفاله، ليتعرف من خلال أحد مكاتب الزواج على شاب كان يبلغ من العمر 25 عاما، يدعى سوريش كومار.

وبحسب وثائق المحكمة فإن كومار وافق على الارتباط بالفتاة إثيرا، في 2018 لـ«أسباب ومصالح مادية»، إذ قدم له والد عروسه مهرا مكونا من سيارة، قيمتها 500 ألف روبية (6700 دولار) بالإضافة إلى نحو 750 غراما من الذهب.

ولم يكتف والد إثيرا بذلك، بل إنه كان يعطي زوج ابنته ما يعادل 107 دولارات شهريا لقاء الاعتناء بابنته، فضلا عن تكفله بمصاريف دراسة شقيقته الجامعية.

وبعد أن أنجب الزوجان طفلهما، بدت على الزوج علامات التأفف والضجر من زوجته التي كانها يعتبرها بلهاء وساذجة، حيث خطط للتخلص منها.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن المتهم وبعد متابعته لمقاطع مصورة عبر يوتيوب تتحدث عن عالم الأفاعي، تعرف على مروض ثعابين واشترى منه أفعى بـ135 دولارا بحجة أنه من محبي تلك الحيوانات الزاحفة.

وترك الرجل تلك الأفعى على درج منزله وطلب من زوجته إحضار حاجة له على أن تتلقى لدغة قاتلة، ولكن تلك المحاولة باءت بالفشل بعد أن لاحظت إثيرا الأفعى، لتطلق صرخات استغاثة وتلوذ بالفرار.

وبعد ذلك قرر أن يشتري كومار ثعبان كوبرا باعتباره أشد سمية، ولكنه عندما دسه بالفراش خلال نوم زوجته، شعرت الأخيرة بحركة مريبة وتمكنت من النجاة للمرة الثانية، وهنا أخفى الزوج «سلاحه» في كيس بلاستيكي بانتظار فرصة سانحة أخرى.

وفي المرة الثالثة، وقبل أن يباشر فعلته وضع حبوبا منومة لزوجته في الأكل حتى تستغرق بالنوم وتلدغها الأفعى.

واستيقظت المرأة المغدور بها وهي تصرخ من قوة الألم، ومع بعض التأخير أخذها كومار إلى المستشفى، حيث ادعى أنها تعرضت للعض في الخارج أثناء غسل الملابس.

ودحضت الزوجة رواية زوجها للأحداث وأكدت أنها لم تغسل الملابس يومها.

وبقيت إثيرا في المستشفى 52 يوما للعلاج، لتخرج شبه مشلولة من هناك، إلا أن المتهم قرر أن يكرر فعلته حيث أمسك برأس أفعى كوبرا ووضعها على ذراع زوجته اليسرى وهي نائمة في منزل أهلها ليتأكد من دخول كمية كافية من السم تقضي عليها بشكل نهائي وهو ما حدث فعلا.

وكاد الزوج القاتل أن ينجو بفعلته لولا أن الشكوك راودت عائلة الضحية، ليتقدموا بشكوى إلى الشرطة، ليتبين من خلال التحقيقات الحثيثة أنها قتلت، إذ أثبتوا أن قطر عضة الأفعى كان أكبر من المعتاد مما يعني أن هناك شخصا كان يمسكها.

وخلال المحكمة أحضر الادعاء العام فريقا من المختصين أكدوا عبر تجربة واقعية استحالة أن تلدغ أفعى الكوبرا شخصا نائما لم يهاجمها أو يستفزها، بالإضافة إلى أن الجريمة وقعت ليلا، ومن المعروف بحسب كلام أولئك الخبراء أن ذلك النوع من الزواحف يخلد إلى النوم قبل الساعة الثامنة مساء.

وفي معرض قراره على الحكم، وصف القاضي تلك الجريمة بأنها «شيطانية ومروعة»، فيما أوضح الادعاء العام أن كشف ملابسات الجريمة كان أمرا رائعا، مشيرا إلى أن الهند سجلت 1.2 مليون حالة وفاة من عام 2000 إلى عام 2019 بسم الأفاعي، وأن 99.9% سجلت على أنها «حوادث عرضية».