هاني شاكر يفجر مفاجآت عن الممنوعين من الغناء

المصدر: البيان

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رد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، على من يطالب باحتواء مطربي المهرجانات، بعد قرار منع 19 منهم من الغناء في الحفلات، قائلًا إن الأسماء الممنوعة من الغناء ارتكبوا جرائم، بعضهم زور شهادات تعليمية وبعضهم متهرب من الخدمة العسكرية، ومنهم من زور صوته شخصيًا للحصول على تصريح غناء.

وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن حمو بيكا دخل الامتحان مرتين وسقط، لافتاً إلى أنه بعد سقوطه المرة الأولى أحضروا له مدرسًا يصحح له مخارج الحروف، فحضر مرة واحدة فقط.

وأردف: "خدنا حكم سنتين حبس ضده، وقبل التنفيذ اتنازلت ميخلصنيش يتأذي، جبناله مدرس، يضبط مخارج الحروف، مراحش إلا مرة واحدة وزوغ، قال مش فاهم".

وكشف شاكر عن واقعة تزوير صوته، قائلًا: "واحد فيهم عامل برنامج على تليفونه بصوتي، كلم المستشار علاء عامر، وقال له يا منصور مش هاوصيك على فلان خليه يشتغل في العيد، عشان متقطعش عيشه لحد ما نرجع.. بعدها بنص ساعة كلمه بصوته قال له الباشا كلم حضرتك ووصاك اشتغل في العيد؟"، مشيرا إلى أنه قدم ضده بلاغا.

وأوضح هاني شاكر، أن مشكلة حسن شاكوش مغني المهرجانات، أنه ارتكب غلطة لا تغتفر؛ حيث جعل الجمهور يسب زميلًا له، ويقول كلامًا خارجًا.

وأضاف شاكر: "حسن شاكوش ارتكب فعلًا فاضحًا في الطريق العام، مشيرًا إلى أن هناك دعاوى مرفوعة ضده".

وأردف: "يطلع على المسرح يخلي الجمهور يشتم زميله، وفي آخر الفيديو تهين عازفي الإيقاع المحترمين وتقول ولادهم رقصات، تشتم زميلك على الملأ.. والله لو غابة ما يحصل فيها كده".

ووجه شاكر رسالة لحسن شاكوش، قائلا: "أنت قتلت الفن يومها يا شاكوش، ربنا أعطاك نعمة محافظتش عليها".