غينيس للأرقام القياسية تحتفل بيومها السنوي الثامن عشر بأرقام تخطف الأنفاس

المصدر: البيان

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تحتفل غينيس للأرقام القياسية، السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم اليوم (الأربعاء) بيومها السنوي 2021. وقد كشفت المؤسسة العالمية عن أرقام قياسية جديدة استثنائية تندرج جميعها تحت شعار "مهارات خارقة".

فمن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم الكشف عن محاولتين الأولى للمغربي أيوب التواب – لاعب الجمباز الدولي الذي حقق رقماً لأكثر عدد قفزات عكسية متتابعة على قدم واحدة خلال 30 ثانية – 12 بالمجمل. حيث يحمل أيوب، البالغ من العمر 32 عاماً، نحو 23 عاماً من الخبرة في المجال الرياضي، وقد بدأ حركاته الأولى في العام 1998 واجتهد في مجال الحركات المتعلقة بالجمباز مستلهماً الفكرة من التدريبات التي كان يقوم بها والده، كما يدعو أيوب إلى مزيد من الإيمان بالمجال الرياضي في العالم العربي.

في حين نجح الإيراني علي رضا صادقي الرياضي الخمسيني من أصحاب الهمم والذي سجل رقماً قياسياً لأبعد ضربة كرة سلة من الأرض باستخدام اليد عند 15 متر. وتعتبر قصة علي رضا من أكثر القصص إلهاماً حيث حاول الرياضي الذي يسير على عكازين كسر هذا الرقم منذ العام 2016 وقد شكل نجاحه لحظة استثنائية خاصة سجلتها كاميرات التصوير بحضور محكم رسمي من غينيس للأرقام القياسية خلال محاولة أجراها في دبي.

ويرصد اليوم العالمي لغينيس للأرقام القياسية في كل عام نمطاً معيناً من الأرقام، وقد طغى على طابع النسخة الثامنة عشرة هذا العام مهارات تتطلب قدرات استثنائية وسنوات كثيرة من التدريب البدني تحديداً. وواظبت غينيس للأرقام القياسية على الاحتفال بهذا اليوم سنوياً منذ العام 2004.

وتقول كنزي الدفراوي، المحكم الرسمي لدى غينيس للأرقام القياسية التي شهدت الحدث: "محاولة علي رضا شكلت لحظة عاطفية للغاية فعقب عدة محاولات وأعوام من التدريب رصدنا قصة ملهمة للغاية عن الشغف والإصرار على تحقيق النجاح نحتفل بها في اليوم العالمي لغينيس للأرقام القياسية 2021".

ومن جملة الأرقام الكثيرة المسجلة هذا العام خلال هذا المهرجان السنوي:

الصين – أسرع وقت لجر سيارة 50 متراً مشياً على اليدين – 1 دقيقة و13.27 ثانية

اليابان – أكثر عدد التفافات على عجلة واحدة لدراجة هوائية خلال 30 ثانية – 45 بالمجمل

المملكة المتحدة – أبعد قفزة عكسية بين حاجزين أفقيين – 6 أمتار

الولايات المتحدة – أكثر عدد التفافات مضاعفة بالقدم حول كرة خلال دقيقة – 24 بالمجمل