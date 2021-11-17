المصدر: (دبي ـ البيان)

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أعلنت الدكتورة تاتيانا رازوموفسكايا، أخصائية التغذية الروسية، أن الجبنة تساعد على تقوية الأسنان والعظام والتحكم بالشهية، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم. وتشير الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الجبنة تحتوي على نسبة من البروتينات أعلى حتى من الموجودة في اللحم، حيث تحتوي 100 من جبنة بارميزان على 35 غرام بروتين، ونوع غاودة على 23 غرام بروتين، وللمقارنة تحتوي 100 غرام من لحم البقر أو الضأن على 18 ـ 20 غراماً.

وقالت: «البروتين، هو بمثابة مادة «بناء» في الجسم.

واحتواء الجبنة نسبة بروتين عالية يسهم بالتحكم بالشهية، وتجنب تناول الحلويات.

وأوضحت الأخصائية، أن الجبنة تقوي الأسنان والعظام، لاحتوائها نسبة جيدة من الكالسيوم، الذي يؤثر في تقلص العضلات وضربات القلب .