12 ألف فنزويلي يعزفون لتشايكوفسكي لدخول «غينيس»

المصدر: كراكاس - أ ف ب

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أدى نحو 12 ألف موسيقي فنزويلي، أول من أمس، مقطوعة «مارش سلاف» لتشايكوفسكي، سعياً لتحقيق رقم قياسي عالمي لـ «أكبر أوركسترا في العالم»، على أن تعلن النتيجة في الأيام المقبلة. وتجمّع موسيقيو النظام الوطني لفرق الأوركسترا الشبابية في فنزويلا، القادمون من كل أنحاء البلاد، في باحة الأكاديمية العسكرية الفنزويلية في كراكاس، مع حلول الظلام على العاصمة.

وأطلق المايسترو الراحل خوسيه أنطونيو أبرو، هذا البرنامج العام المسمى «إل سيستيما» سنة 1975، بهدف جعل التربية الموسيقية متاحة لآلاف الأطفال المتحدرين من الطبقات الشعبية، وتم استنساخه في عشرات البلدان. وخرّج البرنامج خصوصاً غوستامو دوداميل المدير الموسيقي لأوبرا باريس والأوركسترا الفيلهرمونية في لوس آنجليس.

وكانت المقطوعة التي ألفها بيوتر إيليتش تشايكوفسكي سنة 1876، كنشيد يراد منه إلهام الجنود الروس والصرب خلال الحرب ضد تركيا، الثالثة من ثماني مقطوعات تمت تأديتها خلال الحفلة.

وقاد أندريس دافيد أسكانيو (34 عاماً) الحفلة الموسيقية، التي امتدت على اثنتي عشرة دقيقة.