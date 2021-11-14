الأمن السعودي يلقي القبض على متحرش بامرأة في المدينة ويكشف عن هويته

المصدر: البيان

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ألقت سلطات الأمن السعودية القبض على متحرش بامرأة في المدينة وكشفت عن هويته.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحرش بامرأة داخل أحد المنازل.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة، أنه سعودي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة السعودية.