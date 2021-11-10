الأردن.. تشييع جثماني الشقيقين المغدورين في إربد

المصدر: البيان

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شيع مئات الأردنيين جثماني الشابين تامر ورامي الحموري اليوم الأربعاء.

وتوفي الشقيقين إثر جريمة طعن أودت بحياتهما وأصابت والدهما بجروح وهو بحالة مستقرة في المستشفى.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد مساء الاثنين لمديرية شرطة محافظة اربد بقيام شخص بطعن شخصين ووالدهما في وسط مدينه اربد اثر خلاف سابق بين الطرفين المتجاورين.

وأضاف، أن قوة أمنية تحركت على الفور للمكان، حيث تم مطاردة الجاني الذي لاذ بالفرار إلى أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وتم ضبط الأداة الحادة المستخدمة في الجريمة فيما تم نقل كافة الإصابات للمستشفى والتي نتج عنها وفاة الأشقاء الاثنين فيما مازال والدهما قيد العلاج.