الأردن.. بلطجية يقطعون أصابع "عامل توصيل" مر صدفة أمامهم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقدم مجموعة من الشبان "بلطجية" بالاعتداء على شاب أردني يعمل في التوصيل بأداة حادة ما أدى إلى بتر 3 أصابع من يده، لدى محاولته تجنب ضربة "موس" وجهها إليه أحدهم.

ووصف الشاب الأردني يزن أبو عوض الذي يعمل سائق توصيل في إحدى شركات التطبيقات الذكية، تفاصيل الاعتداء عليه قائلاً إنه كان يعمل كالمعتاد على مركبته لصالح إحدى الشركات، وفي أثناء مروره في الطريق بين منطقة مرج الحمام وناعور، أوقفه مجموعة أشخاص وضايقوه، مشيرا إلى أنه آثر الابتعاد عنهم لكنهم أصروا على مضايقته. وفقاً لموقع "رؤيا الإخباري".

وأضاف أن أحدهم ضربه بأداة حادة "موس"، ما اضطره إلى رفع يده كي يحمي وجهه لتأتي الضربة في يده، ليتسبب ذلك بخسارته 3 أصابع من يده وتقطع 6 أوتار، مبينا أنه ذهب على الفور إلى مستشفى البشير لتلقي العلاج، فأجرى عملية أولى وثانية لإعادة أصابعه في مكانها.

وأوضح أنه بعد الكشف والتحري تبين أن الشخص الذي اعتدى عليه مسجل بحقه 7 قيود جرمية ما بين سرقة وخطف واعتداء، وقال يجب تكثيف الرقابة على أصحاب الأسبقيات لكيلا يتعرض آخرون لهذه التجربة المريرة، خاصة أن شركات التطبيق الذكية بدأت في توظيف السيدات.

وختم أبو عوض قائلا إنه يعمل مهندسا في وظيفتين لكي يعتاش هو وأسرته، نافيا أي علاقة له بهؤلاء الأشخاص، إذ لم يلتقيهم في يوم من الأيام.

وكانت قد استنكرت الشركة المعنية، تعرض أحد السائقين العملين عبر تطبيقها "كريم بوكس"، للاعتداء من قبل مجهولين، وتقطيع أصابعه. وقالت الشركة في بيان مقتضب لها: "نأسف بشدة لما تعرض له أحد كباتننا من حادث اعتداء في أثناء توصيل طلبات خدمة كريم بوكس".

وأضافت: "ندعو للكابتن العزيز بالشفاء العاجل ونتابع باهتمام حيثيات هذا الحادث المؤسف كلنا ثقة بالإجراءات التي سيتم اتباعها من قبل الاجهزة الامنية المختصة".