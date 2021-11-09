السعودية.. شرطة القصيم توضح حيثيات التحرش بعاملة منزلية

المصدر: البيان

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أكدت شرطة القصيم السعودية بأن حادثة التحرش الجسدي بالعاملة المنزلية تم التعامل معها في حينه، وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن الجهات الأمنية باشرت حادثة تحرش جسدي بعاملة منزلية بتاريخ 29 / 1 / 1443هـ والقبض على المتحرش في حينه.

وأوضحت بأنها ألقت القبض على المشتبه به وهو مواطن سعودي، وذلك بعد تلقي بلاغ من فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة مبني على شكوى تقدمت بها المقيمة، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل للنيابة العامة.