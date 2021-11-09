بعد قتله مديرة تصوير فيلمه.. أليك بالدوين يوجّه نداء إلى شركات الإنتاج

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا الممثل الأمريكي أليك بالدوين إلى ضرورة وجود أفراد من هيئات تنفيذ القانون أثناء تصوير الأفلام للتأكد من سلامة الأسلحة المستخدمة في التصوير، وذلك بعد أن أطلق الرصاص الحي على مديرة تصوير فيلمه "راست" بدلا من استخدام الرصاص الفارغ.

وقال بالدوين تعليقا على الحادث الذي وقع في 21 أكتوبر إن الشرطة ستكون أكثر تجهيزا لحماية فرق وطواقم العمل أثناء التصوير، بحسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وأضاف بالدوين في تغريدة على حسابه بتويتر: "ينبغي أن يكون هناك شرطي في كل فيلم أو مسلسل تلفزيوني يستخدم أسلحة نارية، حقيقية كانت أم وهمية، يستعين به الإنتاج، لمراقبة سلامة الأسلحة بشكل خاص".

وكانت هوليوود أصيبت بحالة صدمة بعدما أطلق بالدوين النار من مسدس يستخدم في تصوير الأفلام في موقع تصوير، مما أسفر عن مقتل مديرة التصوير هالينا هتشينز عن طريق الخطأ.

وكان بالدوين (63 عاما)، في موقع تصوير فيلم "راست" (صدأ) عندما قالت السلطات إن المسدس انطلق، مما أسفر عن مقتل مديرة التصوير هتشينز (42 عاما) وإصابة المخرج جويل سوزا.