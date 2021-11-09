وانغ يابينغ أول صينية تسير في الفضاء

المصدر: (بكين - أ ف ب)

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أصبحت رائدة الفضاء وانغ يابينغ (41 عاماً)، أمس، أول امرأة صينية تذهب إلى الفضاء الخارجي برحلة، تهدف إلى مواصلة بناء محطة الفضاء الآسيوية العملاقة.

وتنتمي رائدة الفضاء والكولونيل في القوات الجوية إلى بعثة «شنتشو-13»، التي انطلقت في منتصف أكتوبر، حيث وصلت يابينغ ورائدا فضاء آخران إلى محطة الفضاء الصينية، لمواصلة بنائها في مهمة تستغرق ستة أشهر وهي مدة قياسية لبكين.

وتقتضي مهمتهم أيضاً اختبار تكيّفهم مع العيش لنصف عام في حالة انعدام الجاذبية، ما سيشكّل تحدياً لأجسادهم.

وخرجت يابينغ، إلى جانب الجنرال تشاي تشي غانغ (55 عاماً) الذي هو أول صيني قام عام 2008 بعملية خروج إلى الفضاء، من المركبة، أمس، لمدّة ست ساعات، بحسب الوكالة الصينية للرحلات الفضائية المأهولة. ويهدف الخروج إلى الفضاء إلى تثبيت عناصر جديدة من ذراع آلية خارجية وضمان موثوقية المعدات أو لاختبار بدلات الجيل الجديد. وقالت الوكالة الصينية للرحلات الفضائية المأهولة في بيان: إن «كلّ المهام المخطّط لها أُنجزت بنجاح». وتُشارك يابينغ في المهمة بعد ثمانية أعوام على رحلة مماثلة، قامت بها في 2013 وأصبحت بذلك ثاني رائد صيني يخرج إلى الفضاء.