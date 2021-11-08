مصري يدخل محطة سكة حديد بحماره

المصدر: البيان

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في واقعة غريبة أثارت سخرية رواد مواقع التواصل، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية، من ضبط عامل دخل محطة سكك حديد أشمون في المنوفية يمتطى حمارا على رصيف المحطة لشراء شريحة هاتف محمول.

إلى ذلك، ذكرت الوزارة في بيان أن "المتابعة الأمنية رصدت أمس الأحد تداول مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بركوب "حمار" على رصيف المحطة، وقد بدا وكأنه يؤدي مشهدًا في فيلم كوميدي".

بالفحص تبين أن ذلك الشخص مسن - مقيم بمدينة أشمون بالمنوفية، قام بالدخول بدابته على الرصيف من الناحية الغربية للمحطة لشراء شريحة هاتف محمول من فرع إحدى شركات الاتصالات الكائن على رصيف المحطة، وتم ضبطه بمعرفة الأمن الإداري بالمحطة وتغريمه مبلغًا ماليًّا وصرفه عقب ذلك.

وللسكك الحديدية في مصر قصص طريفة مع الحمير، منها حينما فوجئ قائد أحد القطارات المتجهة من أسوان إلى القاهرة، قبل شهر، بحمار مربوط على شريط السكة الحديد بمنطقة الرديسية بمحافظة أسوان، واضطر لإيقاف القطار وإنقاذ حياة الحيوان وركاب القطار ثم استكمل رحلته إلى العاصمة.