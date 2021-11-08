كيف ردّ تركي آل الشيخ على تهنئة ميسي له على "تشيللو"؟

المصدر: البيان

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علق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ على تهنئة الأرجنتيني ليونيل ميسي له على فيلمه الأول "تشيللو".

وكتب آل الشيخ عبر "تويتر": "شكرا صديقي العزيز؛ أعظم من يلعب كرة القدم في العالم الآن، وادعو الجميع لعدم متابعة العمل،، لا تشوفوه! أنا عامله أشوفه وحدي! وأهم شي يعجبني أنا".

ونشر النجم الأرجنتيني بوستر فيلم "تشيللو" عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي بـ "إنستغرام" وكتب: "congraatulations for the film (مبروك على الفيلم)".

وفيلم "تشيللو" هو قصة لآل الشيخ، من بطولة "جيريمي آيرونز" الحائز على جائزة أوسكار، وغسان مسعود، ومن إخراج دارن لين بوسمان، الذي اشتهر بإخراج أربعة أفلام من سلسلة الرعب المميزة Saw.