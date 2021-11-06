فقدان رجل إثر هجوم سمكتي قرش في أستراليا

المصدر: أ ف ب

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تبحث فرق إغاثة اليوم السبت عن سبّاح فُقد أثره قبالة السواحل الأسترالية الغربية، بعدما أفاد شهود عن تعرضه لهجوم من سمكتي قرش، على ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وقالت الشرطة البحرية في بيان إنها "تنسق حاليا عمليات بحث في البحر عن شخص مفقود في المنطقة". ولم يقدّم المسؤولون أي تفاصيل إضافية.

وأشارت شرطة أستراليا الغربية إلى أنها تلقت طلبا للتدخل في شاطئ بورت بيتش على بعد حوالي نصف ساعة بالسيارة إلى الجنوب من مدينة بيرث، بعد بلاغ بشأن هجوم من سمكة قرش صباح السبت.

وأفادت قناة "ايه بي سي" الأسترالية نقلا عن شهود في قارب صغير قرب الموقع الذي كان يسبح فيه الرجل أن سمكتي قرش تسببتا بالحادثة.

وهرع الشهود في المركب إلى الشاطئ لتنبيه السباحين بضرورة الخروج من الماء.

وقالت المفتشة بالوكالة في شرطة أستراليا الغربية إيما بارنز إن "الشهود قاموا بعمل بطولي وشجاع للغاية". وأُغلقت شواطئ المنطقة إثر هذه المعلومات.

وذكرت جمعية "تارونغا كونسرفيشن سوسايتي أستراليا" أن شخصين قُتلا في هجمات لأسماك قرش في أستراليا هذا العام.

وفي حال تأكيد هذه الحادثة، فإنها تشكل الهجوم الثامن عشر من أسماك قرش في أستراليا هذا العام.