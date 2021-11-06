جريمة مروعة..أم تذبح طفليها ثم تنتحر

المصدر: البيان

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في جريمة هزت تونس قامت أم بطعن طفليها، ثم ألقت بنفسها من الطابق الثالث بسبب خلافات مع زوجها .

وفي التفاصيل فقد أقدمت أم تونسية، أمس الأول الخميس، على ذبح طفليها بسكيّن في محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد، قبل أن تقدم على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثالث، بسبب خلاف مع زوجها، مما تسبب في وفاة الابن صاحب السنة ونصف من العمر، وإصابة الطفلة بجروح، في جريمة بشعة هزّت التونسيين.

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي، أن خلافا نشب بين زوجين قاطنين في منطقة أولاد حفوز من محافظة سيدي بوزيد، انتهى بوفاة طفل يبلغ من العمر سنة ونصفا على عين المكان، وإصابة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تم إسعافها لاحقا وإنقاذ حياتها، بعدما أقدمت والدتهما على طعنهما بسكين.

وأضاف الناطق الرسمي في تصريح للإعلام المحلي أنه بعد طعن ابنيها، ألقت الأم بنفسها من الطابق الثالث، لتلفظ أنفاسها الأخيرة أثناء نقلها إلى المستشفى، مضيفا أن النيابة العامّة أذنت بفتح تحقيق في الحادثة.

وبحسب العربية نت ارتفعت في الفترة الأخيرة، معدلات الجريمة بمختلف أنواعها في تونس بشكل لافت، مما أثار قلقا شعبيا وسط دعوات بتعزيز الأمن لحماية المجتمع وبتفعيل عقوبات ردعية وإعادة العمل بعقوبة الإعدام.

وهذا الأسبوع، هزّت جريمة بشعة محافظة سوسة الساحلية، حيث تعرّض شاب في مقتبل العمر إلى عملية طعن بسكين أنهت حياته، إثر خلاف جدّ بينه وبين أحد الأشخاص أمام أحد المطاعم.