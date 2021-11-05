فنانة كويتية شهيرة تعرض الزواج على بيل غيتس

المصدر: وكالات

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أعلنت الفنانة الكويتية شمس عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، رغبتها بالزواج من مؤسس "مايكروسوفت" الملياردير الأمريكي بيل غيتس.

وأعادت الفنانة الخليجية تغريد تدوينة توقع فيها بيل غيتس وقوع هجمات إرهابية محتملة قد يتم استخدام فيروس الجدري فيها لإلحاق أقصى الأضرار.

وعلقت شمس على التغريدة بالقول: "جميل هذا الانسان نبي العصر الالكتروني عاجبني تنبؤاته ومعرفته بلي جاي أنا اعرض عليه الزواج تتوقعون يوافق؟؟؟".

وكانت شمس قد تحدثت عن زيجاتها الماضية ووضعها العاطفي حاليا، فأعلنت في تصريحات إعلامية أنها الأن عزباء، مع تشديدها على "أهمية كل من أزواجها السابقين".

وقالت: "كل اللي ارتبطت بيهم ليهم ثُقل اجتماعي وسياسي، فأنا ما ارتبطت بشخص عادي"، لافتة إلى عدم قبولها بالزواج في حالة وجود ضرّة: "لا يمكن أن أرتبط بشخص مرتبط".

يذكر أن بيل غيتس هو مؤسس شركة "مايكروسوفت"، والتي تعتبر إحدى أضخم الشركات في عالم التكنولوجيا وهو واحد من أغنى خمسة رجال أعمال في العالم.

وفي أوائل أغسطس المنصرم، أضفى الملياردير الأمريكي صفة رسمية على إنهاء علاقته مع زوجته السابقة ميليندا.