دبي.. سماء تترصع بالنجوم

المصدر: البيان

حالة من الانتعاش الفني تعيشها مدينة دبي الإعلامية في نهاية نوفمبر الجاري، عبر سلسة حفلات غنائية تشهد تألق كبار نجوم الطرب في الوطن العربي على مدار ثلاث ليالية متتالية.

وتستهل الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي، موسم حفلات Dubai Media City بسهرة غنائية خاصة، وذلك مساء 25 نوفمبر الجاري، في إطلالة مميزة ضمن جولتها الفنية العربية، عقب نثرها مسك الختام في مهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

ومن بعدها يطل قيصر الغناء العربي كاظم الساهر على جمهوره الإمارتي من جديد عبر حفل غنائي ساهر مساء الجمعة 26 نوفمبر المقبل، وتعيد هذه الإطلالة القيصر إلى دبي بعد قرابة شهر عن آخر حفلاته الغنائية بالإمارت في منتصف أكتوبر الماضي، التي افتتح خلالها موسم حفلات "أمسيات خالدة" في مهرجان دبي إكسبو العالمي.

وتختتم الحفلات بظهور غنائي مزدوج يجمع النجمة أصالة نصري مع الفنان ماجد المهندس، في سهرة آسرة مساء السبت 27 نوفمبر المقبل.