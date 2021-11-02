عروس تسرق زوجها يوم الصباحية وتهرب مع صديقتها

المصدر: وكالات

حلم الاستقلال والحرية وامتلاك الكثير من الأموال يراود الكثير من الفتيات، وهو ما ذهبت إليه فتاة هندية ولكن على طريقتها الخاصة بعدما خططت للزواج من أحدهم، وتمكنت من خداعه وسرقته في ثاني أيام الزفاف، وهربت بالذهب والأموال وممتلكات الزوج.

وفي تفاصيل ما حدث بحسب ما أوردت صحيفة «تايمز أوف إنديا»، فإن الزوجة خرجت مع عريسها في ثاني أيام الزفاف لأحد البنوك، وخلال خروجهما من البنك قابلت إحدى صديقاتها وهربا معا على دراجة نارية.

وتأتي تلك الحادثة بعد أن صرف الزوج أموالا طائلة على حفل زفاف مهيب، قبل أن تهرب عروسه البالغة من العمر 23 عاما، ومعها الذهب والمجوهرات وأموال الزوج.

هروب العروس بعد يوم من الزفاف أدى إلى إصابة الزوج بنوبة قلبية، دخل على إثرها المستشفى وظل يصارع الموت بسبب إصابته بجلطة، وفي نفس التوقيت سافر الثنائي العروس وصديقتها إلى محطة سكة حديد Thrissur واستأجرا سيارة أجرة، وفي الطريق طلبا من السائق شراء تذكرتي قطار إلى تشيناي، قبل زيارة صالة عرض المنسوجات.

وظل سائق السيارة الأجرة مع الثنائي وساعدهما على الهروب دون معرفة أن الزوجة قد سرقت أموال وذهب عريسها، وبعد ذلك فر الثنائي من صالة العرض عبر طريق آخر، واستأجرا سيارة أجرة أخرى إلى كتايام، ومن هناك استقلتا قطارًا إلى تشيناي.

ظل الأقارب والشرطة يبحثون عن العروسة وصديقتها حتى عثروا عليهما، بعد عدة أيام في منزل مادوراي بـ الهند، وتحدثت العروس عن سبب هروبها للشرطة وقالت إنها قررت الزواج لجمع الذهب والمال لبدء حياتها المستقلة، وانفصلت صديقة العروس عن زوجها بعد 16 يومًا من زواجهما.